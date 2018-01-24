СМИ анонсировали завершение гастрольной деятельности Элтона Джона

Британская рок-звезда и композитор Элтон Джон прекратит гастрольные выступления из-за проблем со здоровьем. Как стало известно изданию Daily Mirror, в прошлом году певец провел несколько суток в отделении интенсивной терапии и 12 дней в стационаре, где его лечили от «опасной и редкой» бактериологической инфекции.

Источники издания сообщили, что в ближайшее время 70-летний певец объявит об этом сам. Инфекцию Элтон Джон подхватил во время тура по Южной Африке.

Знаменитый пепец провел на сцене 50 лет, он выпустили 30 студийных альбомов, которые разошлись по миру тираж более 300 млн копий. Элтон Джон занимает 49-ю строчку в списке величайших исполнителей, и входит в зал славы рок-н ролла.