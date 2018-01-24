«Блудный» танкер с российским газом доплыл до Бостона

Груженый российским сжиженным природным газом танкер Gaselys, принадлежащий французской компании Engie SA, прибыл в порт Бостона (США), следует из данных онлайн-сервиса Marine Traffic. Судя по ним, судно бросило якорь в 13:51 мск (05:51 по местному времени).

Напомним, 19 января следовавший в США Gaselys, который должен был прибыть в Бостон 20 января, посреди Атлантического океана внезапно совершил разворот на 180° и взял курс на испанский порт Альхесирас, однако потом вновь изменил маршрут и опять поплыл в Бостон.

В пресс-службе компании-судовладельца объяснили, что эти изменения были продиктованы внезапным ухудшением погодных условий по ходу следования танкера.

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко отметил, что «в практике передвижения таких судов и транспортировки СПГ встречается смена маршрута только в том случае, если танкеры с СПГ не имеют привязки к контракту с заранее прописанным направлением», писала ранее «Газета.Ру».

Российские эксперты опасались, что причиной разворота танкера мог стать отказ покупателя от сделки — хотя в подобного рода контрактах должны быть прописаны существенные взыскания за подобные шаги, компенсирующие транспортировку груза по океану.

По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрия Маринченко, решение развернуть танкер теоретически могло бы последовать, если бы появилась возможность продать транспортируемый товар настолько дороже, чем в «старом» пункте назначения, что окупились бы все затраты по его перевозке (а уже потраченные на транспортировку средства не берутся в расчет при принятии решения).

Тем не менее, судя по прибытию танкера в Бостон, США не отказались от покупки российского сжиженного газа. Согласиться на такую сделку им пришлось из-за роста цен на газ на Восточном побережье — до 6,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.