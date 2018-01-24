Верховный суд отменил депортацию журналиста «Новой газеты»

Верховный суд отменил постановление о депортации журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (известного как Али Феруз). Об этом говорится в постановлении суда от 22 января.

«Задержание иностранного гражданина или лица без гражданства на срок, необходимый для выдворения за пределы Российской Федерации, не должно восприниматься как основание для задержания на неопределенный срок даже тогда, когда решение вопроса о выдворении этого лица может затянуться вследствие того, что ни одно государство не соглашается его принять; в противном случае задержание как необходимая мера по обеспечению исполнения постановления о выдворении лица за пределы Российской Федерации превращалось бы в самостоятельный вид наказания, не предусмотренный законодательством Российской Федерации и противоречащий Конституции Российской Федерации», – заявили в суде.

Теперь дело журналиста передано на пересмотр в Мосгорсуд. Мосгорсуду предстоит учесть постановление ВС, а также оценить другие представленные доводы и доказательства. В их числе - письмо из посольства Германии в России и довод «о достаточности средств для самостоятельного выезда Нурматова Х.Т. из Российской Федерации».