ОКР заявил об отсутствии запрета на флаги РФ на Олимпиаде

Олимпийский комитет России ответил на сообщения о возможном запрете для болельщиков приходить на трибуны Олимпийских игр в Южной Корее с флагами России. Об этом пишет РБК.

В ОКР отметили, что правила МОК о запрете на пронос флагов стран, не принимающих участия в Играх, существуют, но Россию они касаться не должны.

Данный же пункт был внесен в свод правил для болельщиков Оргкомитетом Игр в Пхёнчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Олимпиады.

«Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения. Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года Исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года», —отметили в ОКР.

В данный момент ОКР обратился в МОК за официальным подтверждением по данному вопросу.