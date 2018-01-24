В МОК разъяснили принцип отбора спортсменов для ОИ-2018

Руководитель Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон заявила, что отсутствие приглашения на ОИ-2018 не означает, что спортсмен был уличен в нарушении антидопинговых правил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

«При составлении этого списка группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляю, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли быть приглашены только чистые российские спортсмены. Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга», — говорится в заявлении Фурнейрон.

Она также отметила, что вскоре могут быть запущены антидопинговые процедуры в отношении спортсменов, которых на Олимпиаду приглашать и не собирались.