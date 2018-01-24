Обвинение попросило для Никиты Белых 10 лет строгого режима

В ходе прений сторон по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых государственный обвинитель Марина Дятлова предложила суду признать его виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Кроме того, обвинение просит назначить бывшему губернатору штраф в размере 100 млн рублей и на восемь лет лишить его «права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях».

Процесс по делу Никиты Белых начался пару недель назад и проводится в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» — из-за плохого самочувствия обвиняемого. «Ему инкриминируется получение взятки за действия, которые и так входили в его служебные обязанности», — напомнили в Генпрокуратуре.

Процесс изначально проводился открыто, но при его переводе в стены СИЗО возникли проблемы с допуском журналистов на слушания, сообщала ранее «Медиазона», освещавшая рассмотрение дела экс-чиновника с самого начала.