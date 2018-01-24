Жертвами теракта в Ливии стали 33 человека

В результате теракта в Бенгази в Ливии погибли 33 человека, еще 71 человек пострадал, сообщает телеканал Аl-Аrabiya со ссылкой на источники в силах безопасности.

Около крупнейшей в Бенгази мечети взорвались два заминированных автобуса с интервалом в 30 минут. Второе взрывное устройство было приведено в действие, когда на месте первого взрыва собрались люди и машины скорой помощи для эвакуации пострадавших.

Ливийские СМИ утверждают, что в результате теракта пострадал начальник ливийской контрразведки Махди Фалах и погиб руководитель следственного отдела командования ливийской армии Ахмед Аль-Фейтари.

Пока ответственность за террористическую атаку никто на себя не взял.