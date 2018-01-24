Авторы идеи слияния Марьино и Люблино отказались от нее

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что столичные районы Марьино и Люблино решили отказаться от проведения референдума по поводу объединения: от инициативы отказались сами ее авторы, собиравшиеся организовывать голосование.

По словам Горбунова, причиной отказа могла стать неготовность избирателей к предлагаемым решениям, о которой те сообщили активистам на состоявшейся на днях встрече, сообщает «Медуза». Соответственно, прекратился и сбор подписей в поддержку инициативы.

Напомним, о возможном проведении референдума в Люблино и Марьино заговорили в начале года, предложение выдвинула местная организация «За комфортную среду», причем без объяснения его мотивации.

Среди предположений, сделанных в СМИ, фигурировала возможность использования этого референдума для увеличения явки на мартовских президентских выборах (инициаторы голосования предлагали провести его 18 марта, совместив с голосованием за кандидатов на пост главы государства).

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что избирательные участки, на которых будет проходить голосование в рамках президентских выборов, не могут одновременно использоваться для голосования по другим вопросам.