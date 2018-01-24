Жириновский предложил платить за оставленных детей и отменить алименты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать по 300 тысяч рублей женщинам, отказавшимся от аборта и затем оставившим ребенка государству. Об этом пишет РБК.

«Давайте женщине, которая откажется от аборта, родит, но государство заберет ребенка, дадим ей тоже 300 тысяч. Она согласится, не будет делать аборт, мы ее направим в санаторий специальный, она там доносит ребенка, родит. Мы, государство, [ребенка] заберем, а ей дадим 300 тысяч», — сказал Жириновский. Он уверен, что эта мера поможет улучшить демографическую ситуацию и спасти здоровье многих женщин.

Лидер ЛДПР также указал на несправедливую, по его мнению, ситуацию: женщинам, родившим двух детей от разных отцов, материнский капитал выплачивается, а мужчина, который завел ребенка в другом браке, не получает ничего.

«Если он уже живет с другой женщиной, и скоро родится ребенок, то, может быть, его освободить [от уплаты алиментов], если он еще становится отцом. Иначе мы его ловим, у него денег нет платить за первого ребенка и на второго, и вторая семья сыпется», — посетовал политик.

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский назвал высказывания Жириновского «возмутительным популизмом», который к тому же не сможет решить демографических проблем.

«Во-первых, где взять эти деньги? Во-вторых, что будет с ребенком [если отдать его государству]? Люди сейчас не рожают много детей, потому что они относятся ответственно к своему родительству, понимают, что надо его [ребенка] вырастить, дать образование и так далее. У Жириновского отношение к людям, как к скотам», — подчеркнул Вишневский.