Министр финансов США обрушил доллар похвалой его слабости

Сегодня в ходе торгов доллар США продемонстрировал «существенное падение» — после того как глава американского Минфина Стивен Мнучин высказался в поддержку слабой национальной валюты, передает «Интерфакс».

В частности, индикатор WSJ Dollar, отражающий динамику курса доллара к 16 основным мировым валютам, снизился на 0,71%, а индекс ICE U.S. Dollar, который соотносит стоимость доллара США с шестью основными мировыми валютами, рухнул на 0,63% и достиг 89,71 пункта, впервые с декабря 2014 года опустившись ниже 90 пунктов.

Мнучин заявил, что низкий курс доллара положительно влияет на состояние американской экономики, поскольку создает более выгодные условия для внешней торговли. Так министр финансов США высказался, отвечая на вопросы журналистов в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. СМИ отметили, что чиновник таким образом нарушил принятую в Вашингтоне практику оценивать в положительном ключе сильный, а не слабый доллар.

После заявления Мнучина на торгах евро вырос до 1,2385 доллара — по сравнению с 1,2299 доллара за евро к закрытию предыдущей сессии. «Стоимость единой европейской валюты находится сейчас около 135,20 иены по сравнению со 135,66 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 109,39 иены против 110,31 иены во вторник», — уточняет «Интерфакс».

По словам главы Минфина США, даже при низком курсе доллара перспективы американской экономики не вызывают у него никаких опасений, поскольку валютный рынок Соединенных Штатов «является одним из наиболее ликвидным», а нынешнее падение курса нацвалюты — лишь краткосрочная динамика.

Комментируя ситуацию, глава отдела глобальной валютной стратегии Goldman Sachs Камакша Тривиди объяснил «слабость» доллара спецификой текущего периода, когда в мире идет «синхронный рост экономик» и «повышение торговли», как это было между 2003 и 2006 годами — тогда даже при повышении ставки ФРС ускорение роста глобальной экономики значительно ослабляло американскую валюту.