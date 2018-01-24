РФ узнала своих соперников в Лиге наций

Сборная России по футболу в групповом этапе Лиги наций сыграет с командами Швеции и Турции, сообщает ТАСС.

Россия выступит в дивизионе B. В него попали команды Австрии, Уэльса, Словакии, Швеции, Украины, Ирландии, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии, Дании, Чехии и Турции.

По плану УЕФА, Лига наций заменит проведение товарищеских матчей, а одна команда в каждом из дивизионов получит право выступить на чемпионате Европы 2020 года.