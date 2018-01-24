24 января 2018, 15:11
РФ узнала своих соперников в Лиге наций
Сборная России по футболу в групповом этапе Лиги наций сыграет с командами Швеции и Турции, сообщает ТАСС.
Россия выступит в дивизионе B. В него попали команды Австрии, Уэльса, Словакии, Швеции, Украины, Ирландии, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии, Дании, Чехии и Турции.
По плану УЕФА, Лига наций заменит проведение товарищеских матчей, а одна команда в каждом из дивизионов получит право выступить на чемпионате Европы 2020 года.
#ЛигаНаций @UEFAcom_ru @UEFAEURO— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 января 2018 г.
Группа B: Сборная России сыграет с Турцией и Швецией pic.twitter.com/jUbfURIH6v
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