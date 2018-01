Apple пообещала весной избавить iPhone от «замедления»

Американская корпорация Apple анонсировала выпуск новой версии операционной системы iOS — с возможностью пользовательского отключения функции «защитного замедления» работы процессора iPhone. Таким образом производитель смартфонов отреагировал на резкую критику в свой адрес и обвинения в понуждении покупателей айфонов к замене моделей на более новые — вплоть до множества судебных исков.

Новая версия iOS — 11.3 — выйдет этой весной, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании (однако более конкретный срок не указан). Помимо непосредственной возможности отключить функцию, приводящую к замедлению работы устройства, в обновленной операционной системе появится возможность мониторить состояние аккумулятора и приложение с актуальными советами по обслуживанию батареи смартфона.

Этот функционал, уточняется в сообщении, будет доступен пользователям в подразделе «Аккумулятор» меню «Настроек» на смартфонах iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Кроме того, iOS 11.3 появится отображение активности/неактивности функции замедления работы процессора — то есть владелец устройства всегда сможет сориентироваться и при желании включить или выключить ее (одной из претензий истцов к Apple как раз было отсутствие уведомлений покупателей о наличии и работе скрытой функции).