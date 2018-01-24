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24 января 2018, 17:36
жизнь вне Земли планетология

Две планеты системы TRAPPIST-1 сочли пригодными для жизни

Система TRAPPIST-1
Система TRAPPIST-1
Илл.: NASA/JPL-Caltech

Ученые предполагают, что на двух из семи планеты системы TRAPPIST-1 есть условия, делающие возможным существование там жизни.

Планетарная система у звезды TRAPPIST-1 была обнаружена в 2016 году, когда у нее открыли три планеты. В 2017 году число планет возросло до семи. Все планеты системы TRAPPIST-1 своими размерами близки к планетам земной группы или чуть меньше (от 1,19 до 0,76 земного радиуса). Три из них находились в потенциально обитаемой зоне, то есть на их поверхности, по расчетам ученых, могла существовать жидкая вода. С момента обнаружения планетной системы не прекращались дискуссии о возможности наличия там жизни.

Американский планетолог Эми Барр (Amy Barr) совместно с коллегами из Венгрии построила математические модели недр семи планет и пришла к выводу, что вода, в виде жидкости или льда, может иметься на шести из них, причем на одной планете может существовать океан. Также были смоделированы орбиты планет, чтобы установить возможную температуру на их поверхности. Планеты системы TRAPPIST-1, как считают авторы работы, находятся на очень вытянутых орбитах, поэтому, делая оборот вокруг звезды, они испытывают сильные сжатия и растяжения. Аналогом может послужить спутник Юпитера Ио, который из-за приливных гравитационных взаимодействий испытывает сильный разогрев своих недр, обеспечивающий активную вулканическую деятельность на поверхности спутника. Подобное явление должно существовать на планетах b и c в системе TRAPPIST-1. При этом на планете c почти нет воды.

Планеты d и e, которые, как считается, наиболее пригодны для жизни, также участвуют в приливном гравитационном взаимодействии со звездой, но в гораздо меньшей степени. По словам Эми Барр, именно эти планеты попадают в умеренную зону, «с очень разумными температурами поверхности». Так температура на планете d оценивается примерно в 15° C.

Вызванное приливными силами трение не только разогревает планету, делая ее теоретически пригодной для жизни, но также и повышает вероятность возникновения жизни, стимулируя химические реакции.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

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