Поставщика процессоров Apple оштрафовали почти на 1 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение оштрафовать компанию Qualcomm, которая занимается разработкой и исследованием беспроводных средств связи и является поставщиком Apple, на 997 млн евро — за «злоупотребление доминирующим положением», говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

По ее данным, Qualcomm «подрывала конкуренцию на рынке путем крупных платежей ключевому клиенту» (имеется в виду именно Apple) и таким образом обеспечивала себе «гарантии, что он не будет приобретать аналогичную продукцию у конкурентов» (цитаты по ТАСС).

В заключении Еврокомиссии говорится, что такие действия противоречат антимонопольным правилам Европейского союза.

Нарушения имели место в период с 2011 по 2016 годы (это время было охвачено расследованием Еврокомиссии), однако проверяющие не исключили, что Qualcomm могла аналогичным образом действовать и в другие годы.

Эта компания, в частности, производит предназначенные для мобильных устройств процессоры Snapdragon. По отчетам за 2016 год ее оборот достиг 23,55 млрд долларов, а чистая прибыль составила 5,7 млрд долларов.