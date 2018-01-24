24 января 2018, 08:34
Умерла Урсула Ле Гуин
На 89-м году жизни в США умерла известная американская писательница Урсула Ле Гуин. Об этом New York Times рассказал ее сын Тео.
Она скончалась 22 января в своем доме в Портленде. Сын Урсулы сообщил, что она плохо чувствовала себя в последнее время, но не стал называть причину ее смерти.
Ле Гуин получила известность как автор романов в стиле фэнтези и научной фантастики. Она была удостоена премий «Небьюла» и «Хьюго». Наиболее известными ее произведениями считаются серии «Волшебник Земноморья» и Хайнский цикл научно-фантастических романов.
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