Мединский подтвердил постановку пьесы по его роману

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский подтвердил, что Малый театр ставит спектакль по его роману «Стена», и сообщил, что отказался от гонорара за постановку. Об этом сообщает РБК.

«Это целиком и полностью инициатива театра, но для меня большая честь, что роман ляжет в основу постановки в стенах одного из старейших и самых уважаемых театров России», — сообщил Мединский в ответ на запрос издания. Он посетовал, что рабочий график не позволяет ему присутствовать на репетициях, но пообещал побывать на премьере спектакля.

«Сейчас над пьесой работает третий сценарист, три [сценария] забракованы, а сама книга «Стена» полезная и хорошая», — заявил худрук малого театра Юрий Соломин, ранее утверждавший, что театр с министром не работает.

В 2016 году на телеканале «Россия 1» был показан художественный фильм режиссера Дмитрия Месхиева «Стена», снятый по роману Мединского.