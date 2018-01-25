ФАС отказалась вмешиваться в порядок выдачи прокатных удостоверений

Федеральная антимонопольная служба России не намерена вмешиваться в ситуацию с выдачей прокатных удостоверений. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

Так он прокомментировал недавний перенос даты выхода в РФ фильма «Приключения Паддингтона — 2», а также отзыв прокатного удостоверения для «Смерти Сталина».

«Без прокатного удостоверения показывать ничего нельзя, это не вопрос конкуренции. Если отозвали чего-то, если уполномоченный орган прекратил действие какой-то разрешительной документации, предусмотренной законом, мы ничего не сможем сделать», приводит RNS слова Артемьева.

Чиновник также провел аналогию с отзывом разрешения на проведение опасных строительных работ.

«Отзовут — значит, ограничение конкуренции, но ради чего — ради безопасности», — отметил глава ФАС.