ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар-Альянс»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Стар-Альянс», говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает: «В деятельности ООО КБ ''Стар Альянс'' установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю».

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, хотя в ходе надзора за деятельностью данного банка установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, сообщает ЦБ.

По состоянию на 1 января 2018 года «Стар Альянс» занимал 536-е место в банковской системе России.