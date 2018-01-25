Центробанк выступил против большинства операций с криптовалютами

Банк России выступает против инициативы Минфина разрешить обращение криптовалют на российских биржах и их обмен на рубли или другую валюту. Разъяснение со стороны регулятора поступило на запрос РБК.

Ранее 25 января Минфин выложил на своем сайте законопроект о регулировании цифровых активов.

«Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания, поскольку даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена», — отметили в ЦБ.

Регулятор считает, что разрешение на обмен криптовалют создаст значительные риски для стабильности финансовой системы.

При этом в ЦБ не возражают против возможности привлечения средств в рамках первичного размещения токенов (ICO).

Однако Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество «только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России».