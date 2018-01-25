Росстат зафиксировал снижение реальных доходов четвертый год подряд

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2017 году согласно официальной статистике продолжали падать.

В обзоре Росстата (.pdf) говорится, в 2017 году реальные доходы снизились на 1,7% по сравнению с 2016 годом.

Падение доходов Росстат фиксирует четвертый год подряд: в 2016 году реальные доходы жителей России уменьшились на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7% к предыдущему году.

В августе 2017 года министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что его ведомство прогнозирует рост реальных располагаемых доходов по итогам 2017 года до 1,2%.