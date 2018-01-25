Совфед переназначит главу КС РФ 31 января

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас заявил, что в верхнюю палату российского парламента поступило предложение президента РФ Владимира Путина переназначить на новый срок главу Конституционного суда Валерия Зорькина, сообщает РИА Новости.

Ранее о намерении главы государства предложить кандидатуру Зорькина на новый срок в качестве председателя КС РФ рассказали источники в администрации президента и судейском сообществе.

Клишас подтвердил получение соответствующих документов. По его словам, кандидатуру Зорькина сначала обсудят на заседании конституционного комитета. Затем, 31 января, Совет Федерации рассмотрит вопрос о переназначении главы Конституционного суда.

Сенатор добавил, что члены Совфеда «безусловно поддержат» кандидатуру Валерия Зорькина.