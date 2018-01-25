25 января 2018, 19:59
Не попавшим на Игры россиянам организуют альтернативные соревнования
Российские спортсмены, которые не получили приглашения на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане, смогут принять участие в альтернативных соревнованиях у себя на родине. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
«Дополнительно для тех, кто не может выступать на Олимпийских играх, мы будем проводить в России ряд турниров с иностранцами», — цитирует министра ТАСС.
Ранее сегодня стало известно, что на Игры поедут лишь 169 спортсменов из России. Изначально заявка страны включала 500 атлетов, затем МОК урезал ее на 111 человек из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Затем по этим же соображениям были отсеяны еще ряд спортсменов.
Россияне будут участвовать в Играх под нейтральным флагом.
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