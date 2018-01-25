ОКР назвал участников Олимпиады-2018

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане поедут 169 спортсменов из России, сообщает RNS.

Поздняков отметил: «Окончательно утверждена олимпийская заявка для участия спортсменов в Южной Корее». Представитель ОКР уточнил, что вместе с тренерами и специалистами общее количество человек в заявке составляет 340.

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что в заявку включены спортсмены, к которым Международный олимпийский комитет не имеет каких-либо претензий. Полный список атлетов в ближайшее время будет опубликован на сайте ОКР.

Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) опубликовал список критериев, которыми руководствовался, рассылая приглашения на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее российским спортсменам.