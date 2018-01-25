В Японском море пропало российское судно

В Японском море пропало российское рыболовецкое судно. В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока сообщили ТАСС, что поиски пропавшего судна «Восток» будут продолжаться круглосуточно.

В районе поисков пароход «Феско-Диомид» обнаружил радиобуй, два жилета, бытовой мусор, бочку и бухту швартового конца с судна. В ближайшее время к спасательной операции присоединится самолет Бе-200, на месте уже работают два вертолета Ми-8.

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов утверждает, что судовладелец «Востока» компания ДВ «Флот» была на хорошем счету, и претензий к ним было.

МЧС открыло «горячую линию» для поисков пропавшего в Японском море «Востока».

Правительство Сахалинской области сообщило РИА Новости, что «Восток» пропал в районе с оживленным судоходством, поэтому шансы найти его команду очень велики.

Рыболовное судно «Восток» следовало в Японском море из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск Сахалинской области. В 220 км от мыса Гамова сработал аварийный радиобуй, после чего судно на связь не выходило. На его борту находился 21 человек.