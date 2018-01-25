МИД РФ обвинил США в пропагандистской атаке

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение, в котором заявления американских дипломатов о причастности Москвы к химическим атакам в Сирии названы клеветническими.

Заявление ведомства является ответом на предложение постпреда США в ООН Никки Хейли восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР).

«23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии», — говорится в заявлении министерства.

В сообщении МИД высказано предложение дистанцироваться от договоренностей, достигнутых с США в Париже на встрече по расследованию химатак.

«Многие участники парижской встречи, которых посредством присоединения к принятым там документам пытаются повязать соответствующими обязательствами, мы уверены, понимают нечистоплотность тех, кто стоит за так называемым "партнерством". Призываем коллег подумать, к чему клонят США, и дистанцироваться от этой рискованной авантюры, не имеющей ничего общего с целями, заявленными ее организаторами», — заявил МИД.