Twitter не нашел доказательств вмешательства России в Brexit

Компания Twitter направила в комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании письмо, в котором говорится, что сеть микроблогинга не располагает доказательствами вмешательства России в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) в 2016 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст письма.

В письме, отвечающем на соответствующий запрос комитета, говорится: «Изучив аккаунты, обнаруженные университетом City University, мы выяснили, что 1% из них были зарегистрированы в России. Хотя многие из этих страниц нарушали правила Twitter, касающиеся спама, на данный момент у нас нет достаточно убедительных доказательств, которые позволили бы связать их с Россией или "Агентством интернет-исследований" (Internet Research Agency)".

Аналогичный запрос британский комитет направил в Facebook, компания продолжает расследование сообщений о распространения ложных новостей.

Напомним, ранее глава комитета по культуре, СМИ и спорту британского парламента Дэмиен Коллинз предупредил Facebook и Twitter об угрозе применения санкций в отношении них за «препятствия», которые они чинят парламентариям, стремящимся расследовать предполагаемое вмешательство России в проведение референдума о Brexit.



При этом в декабре 2017 года глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что нет никаких доказательств влияния России на итоги референдума о Brexit.