Спасатели опровергли спасение экипажа пропавшего в Японском море судна

Спасатели Владивостокского спасательного координационного центра опровергли публикации пользователей интернета об обнаружении экипажа судна «Восток», которое пропало в Японском море. Об этом пишет «Интерфакс».

«На месте находятся два наших судна. Только что связывались с капитаном одного из них. У нас нет сведений о спасенных», — заявили агентству в координационном центре.

На одном из сахалинских форумов появились сообщения о находящихся пределах видимости спасателей двух плотах, на которых находятся люди. Некоторые участники сообщества сообщили даже о том, что найденные 20 человек подняты на борт спасательного корабля.

Ранее сообщалось, что в Японском море пропало рыболовное судно «Восток», подавшее сигнал бедствия около южного побережья Приморья. В настоящее время ведутся поисковые работы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц).