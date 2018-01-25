Авиастроители рассказали о работе над новым сверхзвуковым пассажирским лайнером

В России уже ведется работа над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы технологии военного Ту-160. Об этом РИА Новости сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«ОАК в настоящее время ведет работу над рядом перспективных проектов, в том числе над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в самолете Ту-160», — сказали там.

Ранее 25 января президент Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

В настоящее время сверхзвуковые самолеты не используются для перевозки пассажиров. От последних из них отказались в 2003 году из-за нерентабельности.