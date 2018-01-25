В Белоруссии отменили налог на тунеядцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим декретом отменил так называемый налог на тунеядцев — сбор в размере около 200 долларов с трудоспособных граждан, которые не имеют официального места работы. Документ (.pdf) опубликован на сайте главы республики.

Лица, которые ранее заплатили этот сбор, смогут вернуть деньги в порядке, предусмотренном законодательством.

При этом с 1 января 2019 года трудоспособные белорусы без официального места работы должны будут оплачивать госуслуги по их полной стоимости. Перечень таких услуг должно определить правительство.

Налог на тунеядцев был введен Лукашенко в 2015 году и вызвал акции протеста в республике. После этого, в марте 2017 года, взимание сбора было заморожено.