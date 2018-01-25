В Москве показали запрещенную к прокату «Смерть Сталина»

В московском кинотеатре «Пионер» начался показ фильма «Смерть Сталина», у которого Минкульт на днях отозвал прокатное удостоверение.

Как сообщает «Радио Свобода», перед сеансом не было никаких специальных объявлений. Начало показа фильма также не было отмечено какими-либо акциями.

Показ начался в 16:55 мск, пишут «Ведомости». По словам корреспондента издания, зрители раскупили билеты на «Смерть Сталина» на сегодня и ближайшие дни, следующий сеанс с доступными местами пройдет 3 февраля.

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у «Смерти Сталина» по рекомендации общественного совета при министерстве — там посчитали, что черная комедия может оскорбить чьи-то чувства.