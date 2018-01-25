Две трети опрошенных россиян решили смотреть трансляции Олимпиады

Большинство россиян хотят, чтобы спортсмены РФ участвовали в Олимпиаде-2018 даже под нейтральным флагом. Как рассказали в «Левада-центре» «Интерфаксу», об этом сообщили 71% респондентов.

Опрос был проведен 19-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Пятая часть опрошенных, 20%, считают, что спортсменам надо было отказаться от участия в Олимпийских играх. Затруднились с ответом 10% участников опроса.

В неучастии сборной России в южнокорейской Олимпиаде 37% опрошенных россиян обвинили руководителей Минспорта. Участники опроса сочли также виновными в сложившейся ситуации «тренеров и врачей, которые давали спортсменам запрещенные препараты» (17%) или «самих спортсменов, которые принимали запрещенные препараты» (13%).

Смотреть телевизионные трансляции из Пхенчхана время от времени собираются 47% респондентов. Гораздо меньшая доля участников опроса будет смотреть олимпиаду систематически — 15%. Столько же участников опроса вообще не интересуются Олимпийскими играми, 19% ограничатся просмотром новостей.