Путин выразил соболезнования мужу Людмилы Сенчиной

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования мужу Людмилы Сенчиной Владимиру Андрееву.

«Ее уход — большая, невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры», — говорится в послании, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что светлая память о Сенчиной «навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей ее яркого и щедрого дарования».

Людмила Сенчина скончалась сегодня в одной из больниц Петербурга. Ей было 67 лет. Сообщалось, что смерть певицы наступила из-за онкологии.