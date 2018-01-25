Минкульт пообещал возбудить дело за показ «Смерти Сталина»

Министерство культуры РФ отреагировало на сообщения о показе в одном из столичных кинотеатров черной комедии «Смерть Сталина», прокатное удостоверение на которую было отозвано накануне.

В комментарии на официальном сайте Минкульта подчеркивается, что «что в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 N 126-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» осуществление на территории Российской Федерации проката фильма и (или) его показа без прокатного удостоверения или нарушение установленного в прокатном удостоверении способа использования фильма влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

При этом Минкульт дает ссылку на с. 14.58 КоАП РФ, в которой говорится, что осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Ведомство обещает: «После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении».

В Минкульте также отметили, что прокатное удостоверение на фильм было отозвано на основании подпункта «д» пункта 20 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации в 2016 году, который гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».