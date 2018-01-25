Собчак привлечет на кампанию 140 млн рублей

Кандидат на президентских выборах, телеведущая Ксения Собчак намерена привлечь на избирательную кампанию 140 млн рублей от спонсоров. Об этом она заявила изданию The Bell.

По словам телеведущей, пока на ее избирательном счете в Сбербанке находится 80,5 млн рублей. Из них около 19 млн рублей — ее личные средства. Всего она планирует вложить в кампанию до 40 млн рублей собственных денег.

Оставшиеся средства спонсоров, отметила Собчак, поступят после того, как ее зарегистрируют в качестве кандидата в президенты.

По словам ведущей, у нее 7-8 крупных спонсора. Среди них, по данным источников издания в ее окружении, владелец журнала Forbes Александр Федотов.

Некоторые из спонсоров, заявила ведущая, готовы будут раскрыть свои имена после того, как ЦИК примет ее подписи. Отнести их Собчак собирается 30 января.