В Турции опровергли прекращение поставок немецких танков из-за Африна

Решение о поставках немецких танков Leopard в Турцию должна принимать комиссия, ее заседание было перенесено. «Речи о заморозке или об отмене поставок не шло», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит ТАСС.

Так министр прокомментировал заявление своего немецкого коллеги Зигмара Габриэля о приостановке экспорта оружия в Турцию.

Причиной Габриэль назвал операцию турецкой армии в сирийском городе Африн — оплоте курдского меньшинства в регионе. Танки Leopard появились на фотографиях из Африна. По заявлениям курдов, атаки турецкой армии привели к гибели мирных жителей.

Турция зачищает север Сирии, где проживают курды, чтобы отрезать их от курдов, живущих в Турции и ведущих борьбу против турецких властей.