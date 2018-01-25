25 января 2018, 19:48
В Турции опровергли прекращение поставок немецких танков из-за Африна
Решение о поставках немецких танков Leopard в Турцию должна принимать комиссия, ее заседание было перенесено. «Речи о заморозке или об отмене поставок не шло», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит ТАСС.
Так министр прокомментировал заявление своего немецкого коллеги Зигмара Габриэля о приостановке экспорта оружия в Турцию.
Причиной Габриэль назвал операцию турецкой армии в сирийском городе Африн — оплоте курдского меньшинства в регионе. Танки Leopard появились на фотографиях из Африна. По заявлениям курдов, атаки турецкой армии привели к гибели мирных жителей.
Турция зачищает север Сирии, где проживают курды, чтобы отрезать их от курдов, живущих в Турции и ведущих борьбу против турецких властей.
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