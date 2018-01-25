Верховный суд Чечни оставил под арестом главу местного «Мемориала»

Верховный суд Чечни оставил под арестом до 9 марта главу республиканского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, сообщает «Интерфакс».

9 января машину Титиева остановили на трассе, его задержали по подозрению в хранении наркотиков — в транспортном средстве, со слов полицейских, было найдено 180 граммов марихуаны.

По словам Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили сотрудники ДПС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в сегодняшнем интервью изданию Daily Storm заявил, что «все знают» о том, что сын Титиева наркоман. А также что «есть свидетель», который заявлял, что Титиев (из интервью не ясно, старший или младший) курил анашу.

«Есть все доказательства. Почему-то всем интересны Титиевы и Татаевы. Мы многих задерживали, сажали по закону», — добавил Кадыров.