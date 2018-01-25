МИД предостерег россиян от поездок за границу

Ситуационно-кризисный центр МИД России разместил в твиттере целый ряд предупреждений о неблагоприятной обстановке за рубежом.

В частности, в Европе 26 января объявлен «оранжевый» уровень опасности в ряде районов Испании и Греции (порывистый ветер), а также Франции и Италии (осадки, подтопления).

Бразилия, по данным МИДа, представляет опасность из-за распространения желтой лихорадки в городах Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и других. В случае посещения МИД рекомендует вакцинацию.

В Бангкоке (Таиланд), по данным российских дипломатов, сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха. Туристам рекомендуется снизить или исключить нахождение вне закрытых и кондиционируемых помещений.

В Китае ожидаются сильные снегопады в центральных районах и на востоке страны, включая Шанхай. Там действует «оранжевый» уровень опасности. В ряде районов снегопады продолжатся 27-28 января.

На Филиппинах из-за извержения вулкана Майон на острове Лусон зафиксированы выбросы лавы, столбы пепла поднимаются на высоту 3-5 км, отменяются рейсы в аэропорту Легаспи.