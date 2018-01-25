Трамп даст показания по «российскому делу» под присягой

Президент США Дональд Трамп согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по «российскому делу». Как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что «ждет этого с нетерпением».

Известно, что Мюллер намерен расспросить президента о увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми и отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Как информирует CNN, спецпрокурор уже передал юристам Трампа список вопросов, которые хотел бы обсудить. Источники телеканала утверждают, что Мюллер настаивает на личной беседе.

В январе стало известно, что ФБР создало рабочую группу, которая будет отслеживать попытки вмешаться в выборы.