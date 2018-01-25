25 января 2018, 08:14
Трамп даст показания по «российскому делу» под присягой
Президент США Дональд Трамп согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по «российскому делу». Как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что «ждет этого с нетерпением».
Известно, что Мюллер намерен расспросить президента о увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми и отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Как информирует CNN, спецпрокурор уже передал юристам Трампа список вопросов, которые хотел бы обсудить. Источники телеканала утверждают, что Мюллер настаивает на личной беседе.
В январе стало известно, что ФБР создало рабочую группу, которая будет отслеживать попытки вмешаться в выборы.
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