«Лаборатория Касперского» обнаружила новый крадущий деньги вирус

Обнаруженный новый зловред Mezzo паразитирует на бухгалтерском ПО, подменяя реквизиты в файлах банковских систем. Как говорится на сайте «Лаборатории Касперского», вирус создан для кражи денег и криптовалюты.

Попав в компьютер, вирус собирает информацию и пересылает на сервер своих создателей. Пока жертвами Mezzo стали единицы пользователей, и почти все они из России.

Антивирусный эксперт компании Сергей Юнаковский заявил, что новый вирус может быть связан с другим «охотником» за криптовалютой — вирусом CryptoShuffler. Кроме того, код Mezzo почти полностью идентичен программе AlinaBot, загружавшей CryptoShuffler.

«Мы далеко не первый раз сталкиваемся с зловредами, атакующими бухгалтерское ПО. Так, с помощью обнаруженного нами около года назад аналогичного троянца TwoBee злоумышленникам удалось похитить более 200 миллионов рублей у российских организаций», — отметил Сергей Юнаковский.