Путин переназначит Зорькина главой Конституционного суда

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин будет переназначен на новый срок. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в администрации президента и судейском сообществе.

По их словам, президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий документ для представления в Совет Федерации, который и должен утвердить нового председателя суда.

В верхнюю палату, как сообщил председатель комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас, документы пока не поступали.

18 февраля Зорькину исполнится 75 лет, следующий срок будет для него будет уже пятым подряд, начиная с 2003 года. До этого, он был руководителем Конституционного суда в 1991-1993 годах.