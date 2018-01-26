Суд огласит приговор Никите Белых 1 февраля

Судья Пресненского суда Татьяна Васюченко сообщила РИА Новости, что 1 февраля будет оглашен приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых.

«Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет провозглашён 1 февраля в 12 часов утра», — сказала она.

Прокуратура требует для Белых десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей. Защита настаивает на оправдательном приговоре, называя экс-губернатора жертвой провокации и оговора.

«Пятьсот восемьдесят два дня я нахожусь под стражей, все это время я думаю, как это произошло, кому это выгодно и почему я здесь нахожусь… И, как главный герой романа Кена Кизи, могу сказать: «Я попробовал, черт побери», — (но) кому-то это не понравилось», — цитирует последнее слово Никиты Белых агентство.

Экс-губернатору Кирова инкриминируют получение взяток на общую сумму 600 тысяч евро за покровительство бизнесу местных предпринимателей.

Никита Белых был задержан в июне 2016 года с поличным в одном из ресторанов Москвы.

Вины своей он не признает.