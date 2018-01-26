Задержанному в Луганске россиянину на Украине дали 10 лет тюрьмы

Адвокат Виктор Чевгуз сообщил в Facebook, что Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к 10 годам лишения свободы россиянина Виктора Агеева, задержанного летом 2017 года украинскими военными в Донбассе.

Адвокат рассказал, что его подзащитного обвинили в сотрудничестве с силами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Виктор Агеев присоединился к силам ЛНР в марте 2017 года и выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты.