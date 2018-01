В Южной Корее во время пожара погиб 41 человек

При пожаре, вспыхнувшем на первом этаже больницы имени короля Седжона в южнокорейском городе Мильян, погиб 41 человек, сообщает агентство Yonhap. Пострадали 79 человек, девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Предполагается, что возгорание произошло в отделении неотложной помощи. В этот момент в больнице находились 111 пациентов. Пожар был потушен через два часа.

Президент страны Мун Чжэ Ин на экстренном совещании потребовал принять меры для предотвращения подобных трагедий.

Video shows patient escaping from fire that killed at least 30 people at a hospital for the elderly in South Korea. https://t.co/GagtCrhk5a pic.twitter.com/ej7iqessJS