Ford обогнал конкурентов с патентом на полицейский беспилотник

Американский производитель автомобильной техники — компания Ford — зарегистрировал в Патентном бюро США патент на беспилотный полицейский автомобиль, который сможет работать абсолютно автономно, в том числе устраивать засады и отлавливать нарушителей ПДД, утверждает CNet.

Регистрация патента не гарантирует, что Ford непременно воплотит эту технологию, тем более в ближайшем будущем. Эксперты предполагают, что компания могла запатентовать ее просто ради того, чтобы конкуренты не имели возможности сделать то же самое.

Полицейские беспилотники призваны контролировать дорожное движение в экстремальных условиях — например, преследовать нарушителей, когда погоня представляет опасность для сотрудников дорожно-патрульных служб. Специальное ПО, установленное в бортовом компьютере такого автомобиля, просчитывает маршруты, двигаясь по которым, автомобиль сможет быстрее догнать и заблокировать преследуемого, чем если бы за рулем полицейской машины сидел водитель.

Предполагается, что беспилотник устанавливает с нарушителем беспроводное соединение, отправляя ему требование снизить скорость и выслать копию своих водительских прав. После этого компьютер беспилотного патрульного автомобиля выписывает штраф или отправляет предупреждение — в зависимости от ситуации.

Алгоритмы, запрограммированные в бортовом компьютере, позволяют беспилотнику подбирать наиболее укромные места для засад, просчитывать лучшие возможности для скоростного выезда из укрытия в «режим погони» и оптимизировать работу приборов наблюдения для сбора максимального объема информации.