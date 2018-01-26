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26 января 2018, 16:41
Владимир Путин Вячеслав Володин Госдума прожиточный минимум

Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ

Фото: kprf.ru
Фото: kprf.ru

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил рассмотреть внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на внеочередном заседании Совета Думы уже 26 января. Об этом пишет ТАСС.

«В Госдуму президентом внесен проект закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"», — сказал глава нижней палаты парламента.

Володин предложил максимально ускорить его рассмотрение, так как закон очень важен для граждан, которые «ждут этого решения».

Закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума Владимир Путин подписал 29 декабря 2016 года.

10 января он заявил, что текущее состояние российской экономики позволяет на полгода раньше, чем планировалось, с 1 мая 2018 года, повысить МРОТ.

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