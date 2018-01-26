Мемория. Михаил Чернов

26 января 1941 года родился Михаил Чернов, саксофонист, бывший участник группы ДДТ.

Личное дело

Михаил Семенович Чернов (77 лет) родился в Ленинграде. Его мать была невропатологом, отец работал журналистом. Родители познакомились в Архангельске, куда попали в разгар сталинских репрессий, оба вскоре были реабилитированы и вернулись в Ленинград. С началом войны Чернов-старший ушел добровольцем на фронт, мать с детьми эвакуировалась в Пермский край, в 1945-м вернулась в переживший блокаду город. Отец музыканта погиб на фронте.

В школе Михаил увлекался музыкой и боксом: «В шестом классе меня до полусмерти избил восьмиклассник, после чего я решил заниматься боксом. Правдами и неправдами я прошел медицинскую комиссию, и к концу учебного года я уже лупил десятиклассников. Всех хулиганов в окрестных дворах перевоспитал».

Подростком самостоятельно овладел семиструнной гитарой, «производил неплохое впечатление на местных ребят, исполняя популярный в то время репертуар».

В 1958 году поступил в Ленинградский техникум железнодорожного транспорта, стал играть в местном самодеятельном коллективе на гитаре. Вскоре перешел в оркестр шефствующей над техникумом Гипротранссигналсвязи, где освоил кларнет и альт-саксофон.

В 1962 году был призван в армию, служил в полковом оркестре. «Там я осознал, до какой степени я ничего не умею. И стал учиться уже по-настоящему. Вследствие этого мне пришлось остаться на сверхсрочную службу, потому что своих инструментов у меня не было, а сверхсрочная служба помогла их приобрести», — говорил музыкант.

В армии создал джазовый коллектив, выступал на фестивалях самодеятельности.

В 1967 году демобилизовался, уехал в Одессу, где в течение трех лет играл в джаз-оркестре Евгения Болотинского.

В 1974 году вернулся в Ленинград, где поступил в музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова на только что открывшееся эстрадное отделение по классу саксофона и флейты. Учился у саксофониста Геннадия Гольштейна. Окончив училище с красным дипломом (1978), 37-летний музыкант начал учебу на заочном отделении Ленинградской консерватории. Тогда же стал преподавать. Среди его первых учеников был известный саксофонист Игорь Бутман.

В 1979 году Чернова пригласили в Москву, в оркестр Олега Лундстрема. «И я чуть больше года серенадил солнечную долину, участвовал в культурной программе Олимпийских игр, и все было прекрасно, пока не пришел приказ: всех иногородних из оркестра убрать», — рассказывал джазмен об очередном возвращении на родину.

В 1983 году окончил Ленинградскую консерваторию, возглавил танцевальный оркестр при ДК им. Ленсовета.

Вспоминал: «Все было там хорошо до тех пор, пока меня зверски не избили в милиции, и что-то сильно надломилось в моей голове. Паралич воли какой-то произошел, что я уже не мог руководить большим коллективом, даже из тринадцати человек — я не мог больше командовать. И меня перевели на административную должность».

Одновременно в 1984 году Чернова начал приглашать для выступления в «Поп-механике» Сергей Курехин, с которым они вместе учились. На концертах «Поп-механики» Чернов познакомился со многими другими рок-музыкантами — группами «Аквариум», «Зоопарк», «Алиса», «Мифы», ДДТ и другими, — которые стали приглашать его на свои записи.

В 1988 году стал постоянным участником ДДТ, играл в группе на саксофоне и флейте, за музыкантом закрепилось прозвище Дядя Миша.

«Ездили много, зарабатывали достойно. Двести рублей за концерт — огромные деньги по тем временам — месячная зарплата!» — делился саксофонист. Его саксофон и флейта стали важными элементами аранжировки песен ДДТ того периода.

Проработал в группе 22 года, «пока Юра [Шевчук] не решил омолодить состав». В 2010 году покинул ДДТ.

С 2012 года преподает в Охтинском центре эстетического воспитания в Петербурге, где учит детей джазу. Также иногда выступает с друзьями-музыкантами.

Чернов Михаил Семенович vk.com

Чем знаменит

Легендарный петербургский музыкант, известный джазовый саксофонист, детский педагог. Известность «Дяде Мише» принесло участие в группе ДДТ, где он играл на протяжении двух десятилетий.

«Наверное, если бы я не играл в группе, был бы просто Михаил Чернов, известный в Петербурге джазовый саксофонист. И не было бы ко мне такой всенародной любви. Звездой я себя почувствовал после того, как ДДТ впервые выступил на Дворцовой площади. Утром вышел на улицу, ко мне стали подбегать люди и просить автографы», — рассказывал музыкант.

О чем надо знать

Помимо ДДТ Чернов всегда играл джаз, чтобы, как он говорил, не потерять форму.

«В ДДТ у меня были легкие партии с профессиональной точки зрения. За исключением пары соло остальное мог бы сыграть ученик четвертого класса музыкальной школы. А я не хотел терять квалификацию. Первые месяцы, когда я играл в ДДТ, мы много ездили на гастроли, и у меня не было джазовой практики. И потом я вдруг понял, что не могу сыграть то, что раньше давалось легко. Пальцы меня уже так не слушались. Задумался и, когда в свободное от ДДТ время мне предложили играть джаз в клубах, с радостью согласился», — отмечал музыкант.

Игра в джазовых коллективах помогала и когда лидер ДДТ Юрий Шевчук на несколько месяцев уезжал в деревню писать песни или снимался в кино.

Прямая речь

О боксерской карьере («Мелодическая линия Дяди Миши», Specialradio.ru, декабрь 2016): «С боксом я завязал в двадцать один год. Не то, что я разочаровался в этом виде спорта: все же получил звание мастера спорта, и на первенстве Союза стал чемпионом Северо-Западной зоны, но, все же, играть на духовом инструменте с разбитой губой было весьма проблематично. Тренером я становиться не хотел – самая неблагодарная работа. Научишь, а потом его заберет вышестоящая инстанция, и заново все. Чемпионом Союза вряд-ли бы стал, потому что за верёвками сидят люди, которые заранее знают, кто будет чемпионом и все делают для этого. Даже в любительском спорте система была коррупционная, как и везде. И что? Пробоксируешь до тридцати лет, а потом? С разбитыми мозгами, не нужный никому и ни на что уже не способный».

Об уходе из ДДТ (там же): «Момент ухода из группы был довольно тяжелым. Сейчас молодых саксофонистов более чем достаточно, и такому как мне найти работу уже не так легко, как в былые времена. Меня приглашают больше для понта, а я каждый раз собираю себе состав и выступаю с ним, записываю альбомы. Например, дуэт ностальгического джаза "Тандем" мы с Димой Силкиным играем и выпустили альбом к моему семидесятипятилетию. Еще я играю в блюзовой команде "Форест Гамп", а с 2012 года занимаюсь преподавательской деятельностью».

О предпочтениях в джазе (Netall.ru, февраль 2012): «Я люблю старый джаз. И когда приезжают мастера, из Америки, в частности, я, конечно, с удовольствием хожу и слушаю. Вот именно те, которые играют мэйнстрим, то основное направление, которое играю я. Сейчас вообще поветрие среди американских молодых музыкантов — возвратиться к временам би-бопа, и они играют би-боп. Это музыка конца сороковых — начала пятидесятых годов: Телониус Монк, Чарли Паркер, Майлс Дэвис ранний, Диззи Гиллеспи — все эти музыканты. Я это не слушаю уже, но сейчас к этому идет возвращение. Для музыкантов это полезная очень штука, потому что там виртуозность на грани патологии, очень сложные темы, сложные композиции, сложно импровизировать, опять же. Но это хорошая школа, хороший "этюдный" материал, для того чтобы потом играть любую другую, самую архисовременную музыку».

5 фактов о Михаиле Чернове

По одной из версий, прозвище Дядя Миша появилось у Чернова еще в группе «Опасные соседи», так как он был старше всех остальных участников коллектива.

Долгое время увлекался боксом, рассказывал, что бросил этот вид спорта в 57 лет: «Я тогда уже не занимался боксом, я ходил боксировать в спортзал, тренировался, натаскивал молодых, помогал тренеру. Активно занимался. Просто у меня ноги перестали слушаться так, как они должны слушаться у боксера, и не стало смысла выходить на ринг».

Ушел из ДДТ без скандала: «Группа прислала мне видеооткрытку на день рождения. Вышел новый альбом, и за те записи, в которых участвовал, я получил гонорар. А когда попал летом в больницу и нуждался в деньгах, ребята мне помогли», — говорил музыкант в 2011 году.

В декабре 2016 года отмечал, что его зарплата педагога по джазу в петербургском центре эстетического воспитания «очень приличная — около 50 тысяч в месяц».

Девиз музыканта на странице «ВКонтакте»: «Пока живу, играю. Пока играю, живу».

Материалы о Михаиле Чернове:

Справка в Википедии

«Мелодическая линия Дяди Миши» на Specialradio.ru

Интервью «Московскому комсомольцу»

Андрей Бурлака «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде — Петербурге. 1965—2005», том 3