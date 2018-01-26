МОК отказался отвечать на письмо Виктора Ана

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на письмо, направленное президенту организации Томасу Баху шестикратным олимпийским чемпионом, российским конькобежцем корейского происхождения Виктором Аном — по вопросу о его отстранении от участия в Играх-2018 в Пхенчхане.

«Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи.

В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены для приглашения на Олимпиаду», — говорится в ответе пресс-службы МОК на письмо Ана, который цитирует агентство «Р-Спорт».

Подытоживая заявление, в пресс-службе заявили, что им «нечего добавить».

Напомним, ранее стало известно, что МОК опубликовал на своем сайте свод правил поведения для «олимпийских атлетов из России», других членов делегации и «связанных с ними лиц». В частности, им запрещено принимать участие в каких-либо мероприятиях, которые могут быть расценены как нарушающие принципы Олимпийского движения.