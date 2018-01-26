Песков пообещал вовремя назвать дату послания Путина ФС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз уклонился от конкретного ответа на вопрос журналистов о том, когда глава государства обратится с традиционным посланием к Федеральному собранию. Представитель Владимира Путина лишь заверил, что эта дата будет названа «своевременно», передает РИА Новости.

«Мы об этом сообщим. Никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения текущего года нет. В конституции или иных законодательных актах это не прописано. Есть обязанность президента оглашать послание по итогам года. Это послание будет оглашено, сроки мы назовем», — пообещал Песков.

Напомним, ранее СМИ со ссылками на источники в Кремле сообщали, что выступление президента с посланием Федеральному собранию якобы запланировано на начало февраля, а источники в Госдуме уточнили: примерной датой выбрано 6 февраля.

В конце декабря Песков, также отвечая на вопрос о сроках оглашения послания, гарантировал, что Владимир Путин обратится к Совету Федерации и Госдуме до мартовских президентских выборов.