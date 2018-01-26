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26 января 2018, 09:25
рейтинги Россия

Moody's пересмотрело прогноз рейтингов России в лучшую сторону

Агентство Moody`s
Агентство Moody`s
IndiaTv

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service выпустило пресс-релиз о том, что рейтинг приоритетного необеспеченного долга и долгосрочный рейтинг эмитента России подтверждены на отметке «Ba1», одновременно подтвердив и краткосрочные рейтинги «Not Prime (NP)», передает «Интерфакс».

Повышены также потолок странового рейтинга валютных обязательств (с «Ba1/NP» до «Baa3/P-3») и потолок рейтинга долгов и депозитов в национальной валюте (с «Baa3» до «Baa2»), тогда как потолок странового рейтинга депозитов в иностранной валюте сохранен на уровне «Ba2/NP».

Таким образом, отмечает агентство, прогноз суверенных рейтингов России по версии Moody's изменился со «стабильного» на «позитивный». Причиной этого стали, в частности, «рост доказательств институциональной силы», хорошая реакция российской экономики на «шоковые цены на нефть» и введенные на данный момент санкции.

«Позитивный глобальный фон, продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года и продолжающийся рост реальной заработной платы и занятости говорят о том, что темпы подъема российской экономике в этом году будут такими же, как и в 2017 году, с возможностью ускорения в случае сохранения цен на нефть выше прогнозного диапазона Moody's в 40-60 долларов за баррель», — говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

Кроме того, аналитики Moody's отметили проведенные в РФ «корректировки фискальной политики правительства», снизившие риск уязвимости при внешних потрясениях — например, в случае возникновения геополитической напряженности или начала очередного падения цен на нефть.

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