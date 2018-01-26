26 января 2018, 18:57
США расширили санкции против РФ из-за ситуации на Украине
Минфин США объявил о расширении санкционного списка против России, введенного из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
В этот список добавлено 12 организаций. Их деятельность связана с «Сургутнефтегазом». К примеру, в списке оказались «Силовые машины».
Кроме того, список пополнился 21 фамилией граждан России и Украины. В частности, в него внесли замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.
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