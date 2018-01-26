США расширили санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Минфин США объявил о расширении санкционного списка против России, введенного из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В этот список добавлено 12 организаций. Их деятельность связана с «Сургутнефтегазом». К примеру, в списке оказались «Силовые машины».

Кроме того, список пополнился 21 фамилией граждан России и Украины. В частности, в него внесли замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.